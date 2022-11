10, +1,+2 மாணவர்களே பொதுத்தேர்வுக்கு ரெடியாகுங்கள்.. எந்த நாளில் எந்த தேர்வு - முழு விபரம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: 10,11,12ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுகளுக்கான கால அட்டவணையை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் இன்று

வெளியிட்டார் . 12ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மார்ச் 13ல் தொடங்கி ஏப்ரல் 3ம் தேதி வரை பொதுத்தேர்வு. 11ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மார்ச் 14ல் தொடங்கி ஏப்ரல் 5ம் தேதி வரை பொதுத்தேர்வு. 10ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஏப்ரல் 6ல் தொடங்கி ஏப்ரல் 20ம் தேதி வரை பொதுத்தேர்வு நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தேர்வு அட்டவணையை இன்று வெளியிட்ட பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி, 12ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மார்ச் 13ல் தொடங்கி ஏப்ரல் 3ம் தேதி வரை நடைபெறும். 12ம் வகுப்பு தேர்வை சுமார் 8.8 லட்சம் மாணவ, மாணவியர் எழுத்தவுள்ளனர். 3,169 தேர்வு மையங்களில் தேர்வு நடைபெறுகிறது. மாணவர்களுக்கு பெற்றோர்கள் எந்த வித அழுத்தமும் தரக்கூடாது என்று கூறினார்.

பிளஸ் 2 பொதுத் தேர்வு அட்டவணை

11ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மார்ச் 14ம் தேதி தொடங்கி ஏப்ரல் 5ம் தேதி தேதியன்று முடிவடையும். 11ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வை 8.50 லட்சம் பேர் எழுத உள்ளதாக அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் தெரிவித்தார்.

+1 பொதுத் தேர்வு 2023 அட்டவணை

10ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ஏப்ரல் 6ம் தேதி தொடங்கி ஏப்ரல் 20ம் தேதி வரை நடைபெறும். பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வை சுமார் 10 லட்சம் மாணவ மாணவியர் எழுதவுள்ளனர். 3,986 மையங்களில் தேர்வு நடைபெறும் எனவும் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி கூறினார்.

10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு 2023 - அட்டவணை

மாணவர்கள் அனைவரும் முழு கவனத்துடன் பொதுத்தேர்வுகளுக்கு தயாராக வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி கூறியுள்ளார்.

