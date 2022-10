“டைம் ஸ்டார்ட்” - 2 முடிவுகள்.. தொடங்கும் சட்டப்பேரவை தொடர்! நிறைவேறும் பல நாள் எதிர்பார்ப்பு

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைக் கூட்டத் தொடர் இன்று கூட இருக்கும் சூழலில் தமிழ்நாடு மக்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் என பலராலும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட முக்கிய முடிவுடன் 2 முடிவுகள் எடுக்கப்பட இருக்கின்றன.

கடந்த ஏப்ரல் 6 ஆம் தேதி தொடங்கி மே 10ஆம் தேதி வரை நடைபெற்ற தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடரில் பல முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகின.

சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரை 6 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை கூட்ட வேண்டும் என்ற விதி இருக்கும் நிலையில் இன்று சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடர் நடைபெறுகிறது.

நெருங்கும் சட்டப்பேரவை கூட்டம்.. என்ன “பிளான்”? அமைச்சர்களுடன் ஸ்டாலின் ஆலோசனை - முக்கிய முடிவுகள்

2 decisions are to be taken with the main result expected by many Tamil Nadu people and social activists in the Tamil Nadu Legislative Assembly session.