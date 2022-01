போலீசாருக்கு குட் நியூஸ்.. இனி லீவ் லெட்டர் இல்லாமல் விடுப்பு.. CLAPP ஆப் வந்தாச்சு..முழு விவரம்

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில், சென்னை பெருநகர காவல்துறையால் உருவாக்கப்பட்டுள்ள "விடுப்பு செயலி"யை (CLAPP) வெளியிட்டார். காவல்துறையினர் இனி விடுமுறை எடுப்பதற்கு லீவ் லெட்டர் எழுத தேவையில்லை. இந்த செயலில் விண்ணப்பித்தாலே போதும்

கோவை -சேலம் -தருமபுரி.. முதல்வரின் நேரடி கண்காணிப்பில் 3 மாவட்டங்கள்! ஜெட் வேகத்தில் தேர்தல் பணிகள்!

இது தொடர்பாக சென்னை தலைமை செயலகத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் உள், மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் எஸ்.கே.பிரபாகர், தமிழக டிஜிபி சைலேந்திர பாபு, சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் சங்கர் ஜிவால் உள்ளிட்ட அரசு அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்

English summary

Chief Minister of Tamil Nadu Stalin today unveiled the "Leave Processor" (CLAPP) developed by the Chennai Metropolitan Police at the Chennai General Secretariat. Police no longer need to write a leave letter to take a vacation. It is enough to apply in this action