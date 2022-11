தீர்ப்பை மீறலாமா? டிபிஐ வளாகத்தில் திமுக மூத்த தலைவர் அன்பழகனுக்கு சிலை அமைக்க பாஜக கடும் எதிர்ப்பு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழக அரசில் நிதித்துறை, கல்வித்துறை என முக்கிய துறைகளின் அமைச்சராகவும் பணியாற்றிய மறைந்த பேராசிரியர் க.அன்பழகனுக்கு பள்ளிக்கல்வித்துறை வளாகத்தில் சிலை அமைப்பதை திமுக அரசு கைவிட வேண்டும் என்று தமிழக பாஜக வலியுறுத்தியுள்ளது.

திமுக பொதுச் செயலாளராகவும், தமிழக அரசில் நிதித்துறை, கல்வித்துறை என முக்கிய துறைகளின் அமைச்சராகவும் பணியாற்றிய மறைந்த பேராசிரியர் க.அன்பழகனுக்கு டிபிஐ வளாகத்தில் சிலை அமைக்க தமிழக அரசு முடிவெடுத்தது.

இந்நிலையில், அதற்கு பாஜக எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது. நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு எதிராக அரசு அலுவலகத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் அன்பழகன் அவர்களின் சிலையை நிறுவும் முயற்சியினை தமிழக அரசு கைவிட வேண்டும் என பாஜக நாராயணன் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

பொது இடங்களில் உள்ள தலைவர்களின் சிலைகள் அனைத்தையும் அகற்றிவிட்டு 'தலைவர்களின் பூங்கா' ஒன்றை உருவாக்கி அங்கே தலைவர்களின் சிலைகளை நிறுவ வேண்டும் என்ற உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை செயல்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

10 நாளில் 12 பேர்.. சவுதியில் மீண்டும் தலைதூக்கிய தலை துண்டிப்பு மரண தண்டனை.. வெளியான ஷாக் தகவல்

English summary

Tamil nadu BJP has objected to erecting a statue of the late Former Minister K. Anbazhagan, who served as DMK General Secretary and Minister of Finance and Education in the Tamil Nadu Government, in DPI campus.