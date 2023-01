சென்னையில் தேசியக் கொடி ஏற்றினார் ஆளுநர் ரவி.. அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றார்!

இந்தியாவின் 74-வது குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு, சென்னை மெரினா கடற்கரை உழைப்பாளர் சிலை பகுதியில் தேசியக் கொடி ஏற்றினார் ஆளுநர் ரவி.

சென்னை : நாட்டின் 74-வது குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு இதமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, சென்னை காமராஜர் சாலை உழைப்பாளர் சிலை அருகே தேசியக் கொடியை ஏற்றிவைத்தார். தற்போது முப்படை மற்றும் தமிழ்நாடு காவல்துறை உள்ளிட்ட சீருடை படையினரின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக் கொண்டு வருகிறார்.

மாநிலங்களில் சுதந்திர தினத்தன்று அந்தந்த மாநில முதலமைச்சர்கள் கொடியேற்றுவார்கள். குடியரசு தினத்தன்று மாநில ஆளுநர்கள் கொடி ஏற்றுவார்கள்.

அந்த வகையில் இன்று இந்தியாவின் 74வது குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, சென்னையில் தேசியக் கொடியை ஏற்றி வைத்தார். குடியரசு தின விழாவுக்கு வருகை தந்த ஆளுநர் ரவியை, முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வரவேற்றார்.

