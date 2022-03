EXCLUSIVE : "அது ரெண்டு பக்க அறிக்கை இல்ல.. முதல்வரின் நல்ல மனது”.. நெகிழ்ந்த விசிகவின் வன்னியரசு.!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தோழமைக் கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களில் போட்டியிட்டு வென்ற திமுகவினர் பதவி விலக வேண்டும் என முதல்வர் ஸ்டாலின் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ள நிலையில், முதல்வர் ஸ்டாலின் விடுத்துள்ள இரண்டு பக்க அறிக்கை அவரது தலைமைப் பண்பை காட்டுவதாக விசிகவின் வன்னியரசு கூறியுள்ளார்.

நகராட்சித் தலைவர் பேரூராட்சித் தலைவர் நகராட்சி துணைத் தலைவர் உள்ளிட்ட பதவிகளை தங்களின் கூட்டணிக் கட்சிகளான மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தைகள் உள்ளிட்ட கட்சிகளுக்கு திமுக தலைமை ஒதுக்கியது.

இந்த நிலையில் இன்று நடைபெற்ற மறைமுக தேர்தலின் போது கட்சித்தலைமை அறிவிப்பை மீறி ஏராளமான இடங்களில் திமுகவினர், கூட்டணி கட்சிகளுக்கு எதிராக போட்டியிட்டு தலைவர் துணைத் தலைவர் உள்ளிட்ட பதவிகளை கைப்பற்றி வருகின்றனர்.

இதுவரை இல்லாத அதிரடி.. பொங்கியெழுந்த ஸ்டாலின்.. ஆவேச அறிக்கையின் பின்னணி என்ன தெரியுமா?

English summary

Chief Minister Stalin has issued an order directing the DMK to resign after winning the seats allotted to the allies. Vck's Vanniyarasu has said that the two-page statement issued by Chief Minister Stalin shows his leadership qualities.