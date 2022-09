பட்டியலில் நரிக்குறவர்! தமிழர்களின் அடையாளத்தை சிதைக்கும்! வேல்முருகன் ஆட்சேபனை!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: குறவன் குடி சமூகபெயரில் நரிக்குறவர் சாதி என்று ஒடுக்கப்பட்ட பழங்குடி பட்டியலில் இணைப்பதற்கு அளிக்கப்பட்ட மத்திய அமைச்சரவையின் ஒப்புதலை திரும்ப பெற தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தவாக தலைவர் வேல்முருகன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

மேலும் இக்கோரிக்கையை வலியுறுத்தி ராஜபாளையம் மலையடிப்பட்டியில் உண்ணாவிரதம் இருந்து வரும் வனவேங்கைகள் கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் இரணியனுக்கு தமது ஆதரவு என்றும் உண்டு எனத் தெரிவித்திருக்கிறார்.

இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது;

English summary

Velmurugan has urged the Tamil Nadu government to take action to withdraw the Union Cabinet's approval for inclusion of the Narikkurvar caste in the Suppressed Tribes list under the community name Kuravan Kudi.