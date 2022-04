ஆஸ்கார் மேடையில் தமிழுக்கு பெருமை சேர்த்தவர் ஏ.ஆர்.ரகுமான்...அவர் கருத்தை வரவேற்கிறோம் - அண்ணாமலை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை

நம்முடைய மொழியை தாங்கிப் பிடிக்க நினைப்பவர்கள் மீது தனிநபர் தாக்குதலோ, அந்த நபர்களின் கருத்துரிமையை எதிர்த்து குரல் கொடுப்பதோ, பாஜகவின் நோக்கம் கிடையாது என்று பாஜக மாநிலத்தலைவர் அண்ணாமலை கூறியுள்ளார். ஆஸ்கர் மேடையில் தமிழில் பேசி தமிழுக்கும், தமிழக மக்களுக்கும் பெருமை சேர்த்தவர் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

நாடாளுமன்ற அலுவல் மொழிக் குழுவின் 37வது கூட்டத்தில் பேசிய மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, அலுவல் மொழியான இந்தியை நாட்டின் ஒருமைப்பாட்டின் முக்கிய அங்கமாக மாற்றுவதற்கான நேரம் வந்துவிட்டது. இந்தி மொழியை ஆங்கிலத்திற்கு மாற்றாக ஏற்க வேண்டும் என்று பேசியிருந்தார்.

அவரது பேச்சு, இந்தி பேசாத மாநிலங்களில் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பலரும் இந்த கருத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

BJP state president Annamalai has said that the BJP has no intention of making personal attacks on those who want to uphold our language or speaking out against the ideology of those individuals. He also said that AR Rahman was the one who spoke in Tamil on the Oscar stage and added pride to Tamil and the people of Tamil Nadu.