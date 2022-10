தீபாவளி மறுநாள் வானில் அதிசயம்.. தமிழ்நாட்டில் சூரிய கிரகணம் பார்க்க ஆசையா? இதை நோட் பண்ணுங்க

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தீபாவளிக்கு மறுநாளான அக்டோபர் 25 ஆம் தேதி நிகழும் சூரிய கிரகணம் பல உலக நாடுகளில் தெரிய உள்ள நிலையில், தமிழ்நாட்டில் எந்தெந்த நகரங்களில் எல்லாம் இது தெரியும் என்பதை பார்க்கலாம்.

நாளை அக்டோபர் 24 ஆம் தேதி இந்தியா உட்பட உலகம் முழுவதும் வாழும் இந்து மக்களால் தீபாவளி பண்டிகை உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட இருக்கிறது.

இதற்க்கு மக்கள் இப்போதே தயாராகிவிட்டனர். இந்த நிலையில் தீபாவளிக்கு மறுநாளான அக்டோபர் 25 ஆம் தேதி வானில் அரிய நிகழ்வான சூரிய கிரகணம் தென்பட உள்ளது.

சூரிய கிரகணம்..தமிழ்நாட்டில் மூடப்படாத திருவண்ணாமலை கோவில்.. நடை திறந்திருக்க காரணம் இதுதானாம்!

English summary

The day after Diwali solar eclipse on October 25 is visible in many countries around the world. Let's see which cities in Tamil Nadu we will see it.