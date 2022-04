இது லிஸ்ட்லயே இல்லையே.. "அவருக்கு" புது பொறுப்பாமே.. டக்கென மனம் மாறிய முதல்வர்.. அப்ப உதயநிதி?

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: திமுகவுக்குள் இரண்டு விதமான செய்திகள் வட்டமடித்து கொண்டிருக்கின்றன.. இதனால் அறிவாலயமே பரபரபத்து காணப்படுகிறது.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், முதுகுளத்தூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் ராஜேந்திரன், தன்னை அமைச்சர் ராஜ கண்ணப்பன் சாதியை சொல்லி திட்டியதாக பரபரப்பு குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தார்.

இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்ட வீடியோவும் வைரலானது... இந்த வீடியோவை முன்னிறுத்தி, ராஜகண்ணப்பனை பதவியில் இருந்து நீக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கைகளும் வெடித்தன.

English summary

When will Udayanidhi get the post of Minister and Will the DMK cabinet be reshuffled