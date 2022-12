எடப்பாடி போராட்டம் நடத்த இதான் காரணம்.. ‘முதலைக் கண்ணீர்’.. காட்டமாக விமர்சித்த திமுக எம்.எல்.ஏ!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : யோசித்து யோசித்துப் பார்த்து அரசியல் செய்கிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி, இன்று பத்திரிகையில் செய்தி வர நாம் என்ன செய்யவேண்டும் என்று யோசிக்கிறார், உடனே விழிப்பு வந்து ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துகிறார் என திமுக எம்.எல்.ஏ பரந்தாமன் விமர்சித்துள்ளார்.

மேலும், எடப்பாடி பழனிசாமி நடத்துவது மக்களுக்கான போராட்டம் அல்ல, முதலைக் கண்ணீர் வடிக்கிறார் பழனிசாமி என விமர்சித்துள்ளார் எழும்பூர் எம்.எல்.ஏ பரந்தாமன்.

சென்னை கேபி பார்க் சாலையில் திமுக இளைஞரணி செயலாளர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு இலவச மருத்துவ முகாம் நடத்தப்பட்டது. இதில் திமுக சட்டத் துறை இணை செயலாளரும் எழும்பூர் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான பரந்தாமன் கலந்து கொண்டு முகாமினை துவக்கி வைத்தார்.

English summary

"Edappadi Palanisamy is thinking about what we should do to get place in newspaper, Immediately awakened and protesting, Edappadi Palanisamy is not doing protests for the people": DMK Egmore MLA Paradhaman has criticized.