இந்திய அணியில் ஏன் ஷமி தேர்வு செய்யப்பட வேண்டும்.. அனுபவத்தை பயன்படுத்துமா பிசிசிஐ?

சென்னை: டி20 உலகக்கோப்பைத் தொடரில் பும்ராவுக்கு மாற்று வீரராக அனுபவம் வாய்ந்த ஷமி அல்லது சிராஜ் ஆகியோரில் ஒருவர் தேர்வு செய்ய அதிக வாய்ப்புள்ளதாக பார்க்கப்படுகிறது.

சில மாதங்களுக்கு முன் பும்ரா, ஜடேஜா இல்லாமல் இந்திய அணி பங்கேற்கும் டி20 உலகக்கோப்பையை பார்க்க தயாரா என்று ரசிகர்களை கேட்டிருந்தால், கொஞ்சம் மிரண்டிருப்பார்கள். ஏனென்றால் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் தவிர்க்க முடியாத வீரர்களாக வலம் வரும் இருவரும், இந்த டி20 உலகக்கோப்பையை இந்திய அணி வெல்ல முக்கிய காரணமாக இருப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

ஆனால் முதுகில் ஏற்பட்டிருக்கும் காயம் காரணமாக அந்தக் காயத்தை மேலும் பெரிதுபடுத்த விரும்பாததால் உலகக்கோப்பை தொடரில் இருந்து நட்சத்திர பந்துவீச்சாளர் பும்ரா விலகியுள்ளார்.

என்ன லாஜிக் இது? கடைசி நேரத்தில் கம்பி நீட்டிய பும்ரா.. நடராஜனை

Sources says experienced Shami or Siraj is likely to be chosen as Bumrah's replacement in the T20 World Cup series