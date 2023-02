ஜெயிச்சிட்டோம் மாறா! கட்சியிலேயே இல்லைனு சொன்னீங்களே.. இப்போ எப்படி? ஓபிஎஸ் ‘வாபஸ்’ முடிவின் பின்னணி

உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பையே தனது வெற்றியாகக் கருதி இடைத்தேர்தல் தொடர்பாக அதிரடி முடிவை எடுத்துள்ளார் ஓபிஎஸ்.

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : இரட்டை இலை சின்னத்தில் நிற்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் ஆதரிப்போம் என ஓபிஎஸ் தரப்பு அறிவித்துள்ளது. இதன் மூலம் ஈபிஎஸ் அணி நிறுத்தும் வேட்பாளருக்கு ஆதரவு அளித்து, தங்கள் அணியின் வேட்பாளரை வாபஸ் பெற முடிவு செய்துள்ளார் ஓபிஎஸ். எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக வரிந்துகட்டி இறங்கிய ஓபிஎஸ், இப்போது தனது வேட்பாளரை வாபஸ் பெறுவதன் பின்னணி என்ன?

ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் அதிமுகவிலேயே இல்லை எனக் கூறியது எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு. ஆனால், உச்ச நீதிமன்றம் நேற்று பிறபித்த உத்தரவில், ஓபிஎஸ் அணியினர் உள்ளடங்கிய பொதுக்குழு உறுப்பினர்களின் பெரும்பான்மை ஆதரவுடனே வேட்பாளரை நிறுத்தவேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டது.

இந்நிலையில், அதனையே தங்கள் வெற்றியாகக் கருதி, தங்கள் முடிவை மாற்றிக் கொண்டுள்ளது ஓபிஎஸ் தரப்பு. ஒருவேளை இடைத்தேர்தலில் நின்றாலும், தங்களுக்கு சாதகமான முடிவு வராது என்பதால், ஓபிஎஸ் இந்த முடிவை எட்டி இருக்கிறார் என்கிறார்கள்.

அதிமுக ஒற்றுமையாக போட்டியிட வாய்ப்பு.. இரட்டை இலையில் யார் நின்றாலும் ஆதரவு.. அழுத்தி சொன்ன ஓபிஎஸ்!

English summary

O Panneerselvam faction has announced that they will support whoever stands on the double leaf symbol. With this, OPS has decided to support the candidate of EPS team and withdraw their team's candidate. What is the reason behind OPS withdrawing its candidate?