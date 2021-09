சட்டப்பேரவை தேர்தலில் பாஜகவுக்கு கொடுத்த அதீத முன்னுரிமை.. தனிமரமாகிறதா அதிமுக?

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: சட்டப்பேரவை தேர்தலில் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையில் பாஜகவிற்கு அதீத முன்னுரிமை கொடுத்த அதிமுக, மற்ற கூட்டணி கட்சிகளை பெரிதாக கண்டுகொள்ளவில்லை என புகார் எழுந்தது. இதனால் அப்போதே கோபத்தில் இருந்த பாமக தலைமை, இப்போது 9 மாவட்டங்களில் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலில் அதிமுகவை கழட்டிவிட்டுள்ளது.

தற்போதைய நிலையில் அதிமுக உடன் பாஜக, தமிழ்மாநில காங்கிரஸ் ஆகிய கட்சிகள் மட்டுமே இணக்கமாக உள்ளன. மற்ற கட்சிகள் அதிமுக மீது நேரடியாக குற்றம்சாட்டி கூட்டணியை விட்டு கழன்று கொண்டுள்ளன. சட்டசபை தேர்தலின் போதே அதிமுக தங்களை மதிக்கவில்லை என தேமுதிக கூட்டணியை விட்டு விலகியது.

இதேபோல் தமிழக மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் தலைவர் ஜான் பாண்டியன், தனக்கு அதிமுக நிர்வாகிகள் சரியான ஒத்துழைப்பு வழங்கவில்லை என்று வெளிப்படையாகவே விமர்சித்தார். தன்னுடைய தோல்விக்கு அதிமுக நிர்வாகிகள் அளிக்காத ஒத்துழைப்பு மற்றும் கேட்ட தொகுதி ஒதுக்காதது போன்றவை தான் காரணம் என்று விமர்சனமும் செய்தார்.

அதிமுகவுக்கு அல்வா... ஒவ்வொரு தேர்தலுக்கும் ஒரு நிலைப்பாடு... பா.ம.க.வின் தடம் மாறிய கூட்டணி பயணம்

English summary

The AIADMK is isolated by the preference given to the BJP in the coalition in the Assembly elections. pmk break up with AIADMK.