ரைட்ல இண்டிகேட்டர் லெஃப்ட்ல டர்ன்.. கடைசி நாளில் நீதிபதிகள் எழுப்பிய பரபர சந்தேகங்கள்! அப்போ முடிவு?

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பான மேல்முறையீட்டு வழக்கு விசாரணை நிறைவடைந்த நிலையில், தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்தி வைத்துள்ளது உச்ச நீதிமன்றம். நேற்றைய இறுதி நாள் வாதங்கள் & நீதிபதிகள் எழுப்பிய கேள்விகளின் அடிப்படையில் பார்த்தால், குறிப்பிட்ட ஒருவரின் தரப்புக்கு சாதகமான தீர்ப்பு வருவதற்கு வாய்ப்பு மிகவும் குறைவு என்றே கூறப்படுகிறது.

ஓபிஎஸ், வைரமுத்து vs எடப்பாடி பழனிசாமி, அதிமுக தலைமைக் கழகம், அதிமுக அவைத்தலைவர், அதிமுக செயற்குழு என நடந்த உச்சகட்ட வாதங்களின்போது சுப்ரீம் கோர்ட் நீதிபதிகள் பல முக்கியமான கேள்விகளை எழுப்பினர்.

மேலும், அதிமுக கட்சி விதிகளிலேயே தெளிவான புரிதல் இல்லை, இப்படி நீதிமன்றங்களிலேயே வழக்கு நடத்திக் கொண்டிருந்தால் கட்சிப் பணிகளை எப்படி கவனிப்பீர்கள் என ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் தரப்புக்கு நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர். இறுதி வரை கட்சி விதிகள் தொடர்பாக இரு தரப்பும் எடுத்து வைத்த வாதங்களில் நீதிபதிகள் திருப்தி அடையவில்லை என்றே தெரிகிறது.

இப்படியே போனா கட்சியை எப்படி நடத்துவீங்க? சட்டென கேட்ட சுப்ரீம் கோர்ட்.. திகைத்த ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ்!

While the final hearing of AIADMK General Committee case has been completed, Supreme Court has adjourned the verdict without specifying a date. Going by yesterday's arguments & the questions raised by the judges, it is said that the chances of a favorable verdict in favor of a particular person are very slim.