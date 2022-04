டென்ஷன் வேண்டாம்.. தமிழகத்தில் "அதிவேக" கொரோனா வேரியண்ட் பாதிப்பு இல்லை: ராதாகிருஷ்ணன் ஆறுதல்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் இதுவரை XE வேரியண்ட் கண்டறியப்படவில்லை என்று சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார். உருமாறிய XE கொரோனா குறித்து கவலை கொள்ள வேண்டாம் எனவும் மக்கள் பதற்றமடையும் சூழல் ஏதும் தற்போது இல்லை என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் கொரோனா பாதிப்பு மீண்டும் மெல்ல அதிகரிக்கத் தொடங்கி உள்ளது. நேற்றைய தினம் மாநிலத்தில் 39 பேருக்கு கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. மாநிலத்தில் சிகிச்சை பெற்று வருவோரின் எண்ணிக்கை மெல்ல உயர்ந்து வருகிறது. மீண்டும் ஒரு லாக்டவுனை எதிர்கொள்ள வேண்டுமோ என்ற அச்சம் மக்கள் மத்தியில் உருவாகியுள்ளது.

சென்னை ஐஐடியில் 55 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியாகியுள்ளது சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதையடுத்து தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் சென்னை ஐஐடியில் கொரோனா பாதிப்பு நிலவரம் தொடர்பாக ஆய்வு மேற்கொண்டு விளக்கம் அளித்தார்.

சென்னை ஐஐடியில் கொரோனா பாதிப்பு 55 ஆக உயர்வு - தினசரி உயரும் கொரோனாவால் மாணவர்களிடையே அச்சம்

Health Secretary Radhakrishnan said that no XE variant has been found in Tamil Nadu so far. He said there was no need to worry about the mutated XE corona and that there was currently no environment for people to panic.