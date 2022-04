பெரியார் கடவுள் மறுப்பை பேசினார்.. ஆனால் கடவுள் நம்பிக்கையை அவமதித்ததில்லை.. நடிகர் சிவக்குமார்

Coimbatore

oi-Vishnupriya R

கோவை: காலங்கள் செல்ல செல்ல பெரியார் மீது மரியாதை கூடிக் கொண்டே போகிறது என நடிகர் சிவக்குமார் தெரிவித்தார்.

கோவை மாவட்டம் சூலூர் தமிழ்ச் சங்கம் சார்பில் சூலூர் தமிழ்ச் சங்கம் சார்பில் அண்மையில் தமிழக அரசு விருது பெற்ற செந்தலை கவுதமன் மற்றும் சூலூர் கலைப்பித்தன் ஆகியோருக்கு பாராட்டு விழா நடைபெற்றது.

இதில் சிறப்பு விருந்தினராக நடிகர் சிவக்குமார் கலந்து கொண்டார். அவர் பேசுகையில் சூலூருக்கும் சுயமரியாதை கொள்கைக்கும் நிறைய தொடர்பு உண்டு. தந்தை பெரியார் கடவுள் மறுப்பை பேசினார்.

English summary

Actor Sivakumar says that there is a huge respect increases on Periyar. He says this in Coimbatore.