எஸ்.பி. வேலுமணிக்கு செக் மேட்.. செந்தில்பாலாஜியின் ஆட்டம் ஆரம்பம்.. கோவை பரபர

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை: கொங்கு மண்டலத்தில் இழந்த செல்வாக்கை மீட்பதற்காக திமுக தலைவரும் தமிழக முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலின், அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியை கோவையில் களமிறக்கியுள்ள நிலையில் அவரது செயல்பாடுகளால் எஸ்.பி.வேலுமணி உள்ளிட்ட அதிமுக நிர்வாகிகள் மிரண்டு போய் இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது

சட்டமன்ற தேர்தலில் கோட்டைவிட்ட கொங்கு மண்டலத்தை மீட்டெடுப்பதற்காக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வகுத்துள்ள வியூகம்தான் இப்போதைய அரசியல் அதிரடி நடவடிக்கையாக உள்ளது. அதிலும் அந்த வியூகத்துக்குள் புகுந்து விளையாட அவர் தேர்வு செய்துள்ளது செந்தில்பாலாஜியை.

நாடே சிரிக்குது தெரியுமா? என்ன உரிமை இருக்கு உங்களுக்கு? இபிஎஸ்ஸிடம் முதல்வர் ஸ்டாலின் சரமாரி கேள்வி

சக்கர வியூகத்துக்குள் அபிமன்யு சிக்கிக்கொண்டது மகாபாராதத்தில். ஆனால் முதல்வர் ஸ்டாலின் வகுத்துள்ள இந்த வியூகத்துக்குள் சிக்கப்போவது என்னவோ எஸ்.பி.வேலுமணி தான். அந்த அளவுக்கு இருக்கிறது செந்தில்பாலாஜியின் அதிரடி நடவடிக்கைகள்.

English summary

DMK leader and Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin has sacked Minister Senthil Balaji in Coimbatore to regain lost influence in the Kongu region. It has been reported that AIADMK executives including SB Velumani have been ousted due to the activities of Senthilpology.