செந்தில் பாலாஜி பற்றி பேசிய வானதி.. காயத்ரியை நினைவூட்டிய செய்தியாளர்! என்ன சொன்னார் தெரியுமா?

கோவை: தொகுதியில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் இயந்திரத்தை திறந்துவைத்த பாஜக எம்.எல்.ஏவிடம், காயத்ரி ரகுராம் குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு அவர் அளித்து இருக்கும் பதிலை விரிவாக காண்போம்.

கோவை ராமநாதபுரம் 63வது வார்டில் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து 18 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் இலவச சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் இயந்திரத்தை தெற்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் வானதி சீனிவாசன் பொதுமக்கள் பயன்பாடிற்காக திறந்து வைத்தார்.

இந்த குடிநீர் இயந்திரத்தை பயன்படுத்தை அந்த வார்டை சேர்ந்த மக்களுக்கு நவீன அட்டை ஒன்று வழங்கப்பட்டு உள்ளது. அதனைக் கொண்டு ஒரு நாளைக்கு 20 லிட்டர் தண்ணீர் எடுத்துக் கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.

