சிக்கந்தர் மாட்டிறைச்சி கடை.. மூட சொல்லி இந்து முன்னணி “ரகளை”! மூவரை கைது செய்த கோவை போலீஸ்

Coimbatore

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கோவை: மாட்டிறைச்சி கடையை மூடச் சொல்லி தகராறு செய்த இந்து முன்னணியை சேர்ந்த 3 பேரை பெரியநாயக்கன்பாளையம் போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்து உள்ளனர்.

கோவை பிரஸ் காலனி பி.எஸ்.ஜி.கார்டன் பகுதியை சேர்ந்தவர் முகமது சிக்கந்தர். இவர் பெரியநாயக்கன்பாளையம் பகுதியில் மாட்டு இறைச்சி கடை நடத்தி வருகிறார்.

இந்த நிலையில் நேற்று காலை முகமது சிக்கந்தர் வழக்கம்போல் கடையை திறந்து வியாபாரம் செய்துகொண்டு இருந்தா. மதியம் சாப்பிடுவதற்காக முகமது சிக்கந்தர் வீட்டிற்கு சென்று இருக்கிறார்.

English summary

Periyanayakanpalayam police have arrested 3 members of the Hindu Munnani who were involved in a dispute asking them to close down a beef shop and have put them in jail.