யூடியூப் பிரபலத்துக்கு “பிராப்ளம்”.. ஜிபி முத்துவுடன் அதிவேக ரெய்டு! TTF வாசன் மீது போலீஸ் வழக்கு

Coimbatore

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கோவை: டிக்டாக் பிரபலம் ஜிபி முத்துவை பின் இருக்கையில் அமர வைத்து கோவையில் அதிக வேகமாக பைக் ஓட்டிச்சென்ற யூடியூபர் டிடிஎப் வாசன் மீது காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்து இருக்கிறது.

கோவையை சேர்ந்த வாசன் என்ற இளைஞர் பைக்கில் அதிக வேகத்தில் சாகசம் செய்து அதை வீடியோவாக பதிவு செய்து Twin Throttlers என்ற பெயரில் யூடியூப் சேனல் தொடங்கி வீடியோக்களை வெளியிட்டு வந்தார். இவர் வெளியிடும் வீடியோக்கள் பைக் மீது ஆர்வம் கொண்ட சிறுவர்கள், இளைஞர்களுக்கு பிடித்துவிட படிப்படியாக இவரது சப்ஸ்கிரைபர்கள் எண்ணிக்கை உயரத் தொடங்கியது.

தற்போது இவரது யூடியூப் சேனலுக்கு இருக்கும் சப்ஸ்கிரைபர்கள் எண்ணிக்கை 32 லட்சம். இருசக்கர வாகனத்திலேயே பல்வேறு பகுதிகளுக்கு செல்லும் இவர் பைக் சாகசங்கள் மட்டுமின்றி தனது பயண அனுபவங்களையும் VLOG ஆக பதிவிட்டு வந்தார். இப்படி யூடியூப்பில் உச்சத்துக்கு சென்ற இவர் விலை உயர்ந்த இருசக்கர வாகனங்களையும் வாங்கி சாகச வீடியோக்களை வெளியிட்டு வருகிறார்.

தூக்கி ஜெயில்ல போடுங்க சார்! சும்மா இருந்த ஜிபி முத்துவை ஊதி கெடுத்த டிடிஎஃப் வாசன்! புது ட்ரெண்ட்!

English summary

The police have registered a case in 2 sections against Moto YouTuber TTF Vasan who drove his bike at high speed in Coimbatore with Tik Tok celebrity GP Muthu on the back seat.