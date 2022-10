நான் ரொம்ப நாளாவே எச்சரிக்கிறேன்.. நடக்குற நிகழ்வு உறுதிப்படுத்துது.. கோவை சம்பவம் பற்றி சசிகலா பரபர!

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கெட்டுவிட்டது, திமுக தலைமையிலான ஆட்சியாளர்கள் இதை கட்டுப்படுத்த தவறுகிறார்கள் என்பதை நான் வெகுநாட்களாக எச்சரித்து வருகிறேன். தமிழகத்தில் சமீப காலமாக நடைபெறும் நிகழ்வுகள் இதனை மெய்ப்பிக்கும் வகையில் இருக்கிறது என சசிகலா தெரிவித்துள்ளார்.

கோவை கார் சிலிண்டர் வெடிப்பு சம்பவத்தில், எந்தவிதமான புற அழுத்தங்களுக்கும் இடம் அளித்திடாமல், துரிதமாக செயல்பட்டு, நேர்மையான விசாரணைகளை மேற்கொண்டு, உரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என சசிகலா தெரிவித்துள்ளார்.

கோவை உக்கடம் பகுதியில் கடந்த 23ஆம் தேதி அதிகாலை 4 மணியளவில், காரில் இருந்த சிலிண்டர் வெடித்ததில் காரை ஓட்டி வந்த கோட்டைமேடு பகுதியை சேர்ந்த ஜமேசா முபீன் என்பவர் பலியானார். முதலில் இச்சம்பவம் விபத்து எனக் கருதப்பட்ட நிலையில், பல்வேறு திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

கோவை சிலிண்டர் வெடிப்பு தொடர்பாக பாஜக தலைவர்கள், ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் என பலரும் திமுக அரசின் சட்டம் ஒழுங்கை விமர்சித்து வரும் நிலையில், சசிகலாவும், திமுக அரசை விமர்சித்து அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

கோவை கார் சிலிண்டர் வெடிப்பு..களத்தில் இறங்கிய தேசிய புலனாய்வு அமைப்பு.. நடந்தது என்ன? தீவிர விசாரணை

