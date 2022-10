பயமா.. பாஜகவுக்கா? சொன்னது சொன்னது தான்.. பந்த் நடக்கும்! செந்தில் பாலாஜிக்கு சூடாக பதிலளித்த வானதி!

Coimbatore

கோவை : தமிழக மின்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் மிரட்டலுக்கு பாஜக அஞ்சாது எனவும், திட்டமிட்டபடி அக்டோபர் 31-ம் தேதி பாஜக அழைப்பு விடுத்தது போல் முழு அடைப்பு போராட்டம் நடைபெறும் என பாஜக எம்.எல்.ஏ. வானதி சீனிவாசன் அனல் பறக்க அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

கோவையில் கடந்த 23ஆம் தேதியன்று காரில் இருந்த சிலிண்டர் வெடித்து ஜமேஷ் முபின் என்பவர் உயிரிழந்தார். இந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில், இது தொடர்பாக 6 பேர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இந்நிலையில் இந்த சம்பவத்தைக் கண்டித்து அக்டோபர் 31-ம் தேதி பாஜக சார்பில் முழு அடைப்பு போராட்டத்துக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் நாடராளுமன்ற தேர்தலை மனதில் வைத்துக் கொண்டும் பாஜகவினர் முழு அடைப்பு அறிவித்துள்ளனர். சட்டத்துக்கு புறம்பாக கடைகளை அடைக்க சொன்னாலும், மிரட்டினாலோ மக்களை துன்புறுத்தினாலோ சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தமிழக மின்துறை அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி கூறியிருந்தார்.

சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாப்பது மாநில அரசுகளின் பொறுப்பு.. தேசத்தின் ஒற்றுமையுடன் இணைந்தது: பிரதமர் மோடி

BJP MLA Vanathi Srinivasan has issued a statement saying that the BJP will not be afraid of the threats of Tamil Nadu Power Minister Senthil Balaji and that a complete blockade will be held on October 31 as planned by the BJP in covai