மர்ம நபர்களை கண்காணிக்க ஸ்பெஷல் டீம்.. மக்கள் அச்சப்பட வேண்டாம்! ஆட்சியர் சமீரன் சொன்ன முக்கிய தகவல்

Coimbatore

oi-Vigneshkumar

கோவை: அடுத்தடுத்து கோவையில் நடைபெறும் பெட்ரோல் குண்டு தாக்குதல் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ள நிலையில், இது தொடர்பாக கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் சமீரன் சில முக்கிய கருத்துகளைத் தெரிவித்து உள்ளார்.

கோவை மாவட்டம் சித்தாபுதூர் பகுதியில் கடந்த வியாழக்கிழமை இரவு மாநகர பாஜக அலுவலகம் மீது அடையாளம் தெரியாத சில நபர்கள் பெட்ரோல் நிரப்பிய பாட்டிலை வீசினர்.

அதன் பின்னர் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் கோவை மற்றும் சுற்றியுள்ள மாவட்டங்கள் அடுத்தடுத்து நடைபெற்றது. இது அங்குப் பதற்றமான ஒரு சூழலை ஏற்படுத்தியது.

பெட்ரோல் குண்டு வீச்சில் ஒருவரை கூட கைது செய்யவில்லை.. போலீஸ் ஏன் அக்கறை காட்டவில்லை.. அண்ணாமலை!

English summary

Situation is under control, no need to worry says sameeran ias:Steps taken to control situation in Coimbatore