பாஜகவை காட்டி மிரட்டிய ஈஷா மையம்.. சுபஸ்ரீ உடலை எரித்தது ஏன்? தொடரும் மரணங்கள் -கோவை எம்பி பகீர்

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கோவை: ஜக்கி வாசுதேவின் ஈஷா யோகா மையத்தில் பயிற்சிக்காக சென்ற சுபஸ்ரீ என்ற பெண் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்திருக்கும் தகவல் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ள நிலையில், சுபஸ்ரீயின் உடல் அவரது வழக்கத்துக்கு மாறாக எரிக்கப்பட்டது ஏன் என்றும், பாஜகவை வைத்து ஈஷா யோகா மிரட்டல் விடுத்து இருப்பதாக கோவை மார்க்சிஸ்ட் எம்பி பி.ஆர்.நடராஜன் குற்றம்சாட்டி இருக்கிறார்.

திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசியை சேர்ந்த பழனிகுமார் என்பவரின் மனைவி சுபஸ்ரீ கடந்த டிசம்பர் 18 ஆம் தேதி காலை யோகா பயிற்சியில் ஈடுபட ஜக்கி வாசுதேவியின் ஈஷா யோகா மையத்துக்கு சென்று இருக்கிறார்.

அதை தொடர்ந்து அங்கு நடைபெற்ற யோகா பயிற்சி வகுப்பில் பங்கேற்ற அவர் வெளியில் வராததால் அவரது கணவர் அதிர்ச்சியடைந்து இருக்கிறார். வரவேற்பு அறையில் உள்ளவரிடம் தனது மனைவி குறித்து அவர் கூறி உள்ளார்.

English summary

Coimbatore Marxist MP PR Natarajan has questioned that why Subhasree's body was cremated and that Isha Yoga is threatening by using the name of BJP.