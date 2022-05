இலங்கை கலவரத்திற்கு காரணம்...மகிந்த ராஜபக்சேவை கைது செய்யுங்கள் - கொழும்பு நீதிமன்றத்தில் மனு

Colombo

oi-Jeyalakshmi C

கொழும்பு: இலங்கை முன்னாள் பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்சேவை கைது செய்ய உத்தரவிடக்கோரி கொழும்பு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

கொழும்பு: இலங்கை முன்னாள் பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்சே, எம்.பி.க்கள் ஜான்ஸ்டன் பெர்னாண்டோ, சஞ்சீவ் திரிமன்னே, சனத் நிசாந்தா உள்ளிட்ட 7 பேரை கைது செய்ய உத்தரவிடக்கோரி மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

இலங்கை பொருளாதார நெருக்கடிக்கு தீர்வு காண கோரியும் இதற்கு பொறுப்பான ஜனாதிபதி கோத்தபாய ராஜபக்சே, பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்சே பதவி விலக கோரியும் பொதுமக்கள் கிளர்ச்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

கொழும்பில் நள்ளிரவில் நடந்தது என்ன? தப்பி ஓடியது ஏன்? விரைவில் மவுனம் கலைக்கிறாராம் மகிந்த ராஜபக்சே!

English summary

A petition has been filed in a Colombo court seeking an arrest warrant for former Sri Lankan Prime Minister Mahinda Rajapaksa. A petition has been filed seeking an arrest of not only Mahinda Rajapaksa but also seven others including MPs Johnston Fernando, Sanjeev Trimanne and Sanath Nishantha.