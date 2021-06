இலங்கையில் மோசமான கடல்சார் பேரழிவு.. தீ விபத்தால் மூழ்கிய ரசாயன கப்பல்! கடல் உயிரினங்களுக்கு ஆபத்து

Colombo

கொழும்பு: இலங்கை கண்ட மிக மோசமான கடல் பேரழிவு இப்போது நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆம்.. இந்தியாவிலிருந்து சரக்கு ஏற்றிக் கொண்டு கொழும்பு துறைமுகத்தை நெருங்கிய சிங்கப்பூர் கப்பலில் தீ விபத்து ஏற்பட்டு அது கடலில் மூழ்கியுள்ளது.

மே 15ம் தேதி, குஜராத்தின் ஹசிரா துறைமுகத்தில் இருந்து, 25 டன் நைட்ரிக் அமிலம், ரசாயனங்கள், மற்றும் அழகுசாதனப் பொருள்கள் என மொத்தம் 325 மெட்ரிக் டன் எரிபொருட்களைக் கொண்ட 1,486 கொள்கலன்களை ஏற்றிக் கொண்டு இலங்கை நோக்கி புறப்பட்டது சிங்கப்பூரில் பதிவுசெய்யப்பட்ட எம்.வி எக்ஸ்-பிரஸ் பேர்ல் (MV X-Press Pearl) என்ற கப்பல்.

கொழும்பு துறைமுகத்திற்கு வடமேற்கே 9.5 கடல் மைல் (18 கி.மீ) தொலைவில் நங்கூரமிட்டு துறைமுகத்திற்குள் நுழையக் காத்திருந்தபோது, ​​திடீரென கப்பலில் தீ பிடித்தது. அந்த மிகப்பெரிய தீ விபத்தால் கப்பல் இன்னும் கொழுந்து விட்டு எரிந்தது. மே இறுதியில் விபத்து ஏற்பட்ட நிலையில் 12 நாட்கள் கழித்து இப்போது கப்பல் கடலில் மூழ்கத் தொடங்கியுள்ளது.

English summary

The worst maritime disaster Sri Lanka has ever seen is happening now as A Singapore ship carrying cargo from India caught fire near the port of Colombo and sank in the sea.