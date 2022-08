இலங்கை திரும்பவில்லை.. அமெரிக்காவில் செட்டில் ஆகும் கோத்தபய?.. கிரீன் கார்டு கேட்டு விண்ணப்பம்!

Colombo

oi-Mani Singh S

கொழும்பு: இலங்கையில் இருந்து வெளியேறி தாய்லாந்து நாட்டில் இருக்கும் முன்னாள் அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சே, தனது மனைவி மற்றும் மகனுடன் அமெரிக்காவில் குடியேற கிரீன் காடுக்கு விண்ணப்பித்துள்ளார்.

Rajapaksas உகாண்டா Factory-யில் ஈழத் தமிழர்கள்? | Gotabhaya கைது எப்போது? | *World

இலங்கையில் வரலாறு காணாத கடும் பொருளாதார நெருக்கடியால், விலைவாசி விண்ணை முட்டும் அளவுக்கு உயர்ந்தது.

இதனால் அத்தியாவசிய பொருட்கள் வாங்க கூட மக்கள் கடும் சிரமமடைந்தனர்.

தாய்லாந்தில் வீட்டு சிறையில் கோத்தபாய ராஜபக்சே-வேறுவழியே இல்லாமல் ஆக.24-ல் இலங்கை திரும்ப திட்டமா?

English summary

Former president Gotabaya Rajapakse, who left Sri Lanka and is in Thailand, has applied to Greenwood to immigrate to the United States with his wife and son.