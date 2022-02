சார் பெயர் மணிகண்டன்.. வச்சிருக்கிறது லேப்.. செய்த வேலையை பார்த்தீங்களா.. பதறிப்போன மனைவி!

Cuddalore

oi-Nantha Kumar R

கடலூர்: கடலூர் அருகே காதல் மனைவி 2 மகன்கள் இருக்கும் நிலையில் லேப் டெக்னீசியனின் பெயர் இன்னொரு பெண்ணின் குழந்தையின் பிறப்பு சான்றிதழில் தந்தை என குறிப்பிடப்பட்டது. இதன்மூலம் இருவருக்கு இடையேயான கள்ளத்தொடர்பு வெளியானது. லேப் டெக்னீசியனை போலீசார் தேடுகின்றனர்.

கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் அருகே உள்ள சிவக்கம் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் லேப் டெக்னீசியனாக பணிபுரிந்து வருபவர் மலர்கண்ணன். இவர் சித்ரா, என்பவரை காதலித்தார்.

இருவரும் 2009ம் ஆண்டில் திருமணம் செய்து கொண்டனர். இந்த தம்பதிக்கு 2 மகன்கள் உள்ளனர். மலர்கண்ணன் கடலூர், புவனகிரி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளிலும் லேப்கள் வைத்து நடத்துகிறார்.

English summary

In cuddalore, police searching for a lab technician who is the father of another woman's child with a loving wife and 2 sons in Tamil nadu.