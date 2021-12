டெல்லியில் 10-ஆம் வகுப்பு மாணவர்களிடையே மோதல்.. 4 பேருக்கு கத்திகுத்து.. பரபரப்பு சம்பவம்

Delhi

டெல்லி: டெல்லியில் பள்ளிக்கு வெளியே வந்த 4 மாணவர்களை மற்றொரு பள்ளி மாணவர்கள் கத்தியால் குத்திய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தனியார் பள்ளியில் 10ம் வகுப்பு மாணவர்கள் பரீட்சை எழுதிவிட்டு வெளியில் வந்தபோது அவர்களை அரசுப் பள்ளி மாணவர்கள் கத்தியால் குத்தி படுகாயம் அடைய செய்துள்ளனர்.

படுகாயம் அடைந்த மாணவர்களுக்கு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் சிசிடிவி பதிவுகளை வைத்து அரசுப் பள்ளி மாணவர்களை போலீஸார் அடையாளம் கண்டுள்ளனர்.

Having just given their 10th standard examinations at Sarvodaya Bal Vidyalaya in East Delhi, the students were leaving the school premises when they were stabbed in a brutal knife attack by students from another school.