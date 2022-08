ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவை ரத்து செய்தால் 5 சதவீத ஜிஎஸ்டி.. மத்திய அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவை ரத்து செய்தால் கேன்ஷலேசன் கட்டணத்துடன் 5 சதவீத ஜிஎஸ்டி வசூலிக்கப்படும் என மத்திய அரசு அறிவித்த நிலையில் தற்போது அதற்கு விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் நீண்ட தூர பயணத்துக்கு பணக்காரர்கள் விமானங்கள், ெஹலிகாப்டர்கள் பயன்படுத்தும் நிலையில் ஏழை, நடுத்தர மக்கள் ரயில் பயணத்தை தான் நம்பியுள்ளனர். இதனால் ஆண்டுதோறும் ஏராளமான மக்கள் ரயில் பயணத்தை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

ரயிலிலும் கூட பயணிகள் தங்களின் வசதிக்கு ஏற்ப ஒவ்வொருவரும் பயணம் செய்கின்றனர். முன்பதிவு செய்யாமல் குறைந்த டிக்கெட் கட்டணத்தில் சாதாரண பெட்டியில் பொதுமக்கள் பயணம் செய்யும் வேளையில், டிக்கெட் முன்பதிவு செய்து பயணம் செய்கின்றனர். ஏசி, செகண்ட் கிளாஸ் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும் வசதி உள்ளது.

