EXIT POLL: 5 மாநில தேர்தல்.. எங்கு யாருக்கு வெற்றி? வெளியான கருத்து கணிப்பு முடிவுகள்

Delhi

oi-Shyamsundar I

டெல்லி: பஞ்சாப் மாநிலத்தில் ஆம் ஆத்மி ஆட்சியை பிடிக்கும் என்று இந்தியா டுடே எக்ஸிட் போல் தெரிவித்துள்ளது. உத்தரகாண்ட் பாஜக வெல்லும் என்று டைம்ஸ் நவ், உ.பி.யில் பாஜக ஆட்சியைத் தக்க வைக்கும் என்று MATRIZE கணிப்பு நிறுவனம் தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்து கணிப்புகளில் தெரிவித்துள்ளன. 5 மாநில சட்டசபை தேர்தலுக்கான எக்சிட் போல் முடிவுகள் வெளியாகி வருகிறது. பல்வேறு செய்தி சேனல்கள் மூலம் இந்த எக்சிட் போல கணிப்புகள் வெளியிடப்பட்டு வருகின்றன.

தேர்தல் விதிகளின்படி எஸ்கிட் போல் முடிவுகளை 6.30 மணிக்கு பின்பே வெளியிட வேண்டும். 6 மணிக்கு தேர்தல் முடிவடைந்தாலும் 6.30 மணிக்கு பின்பே கணிப்புகளை வெளியிட அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

எக்சிட் போல் முடிவுகள் இன்று ஏபிபி நெட்வொர்க், டைம்ஸ் நவ், இந்தியா டுடே, ஆஜ் தாக், ஜீ நியூஸ், டிவி 9 பாராட்டவார்ஷ், சி விட்டார், ரீ பப்ளிக், மை ஆக்சிஸ் இந்தியா உள்ளிட்ட பல்வேறு ஊடகங்கள் மற்றும் செய்தி நிறுவனங்கள் மூலம் வெளியிடப்பட உள்ளது.

உத்தர பிரதேசத்தில் 7 கட்டங்களாக இந்த முறை தேர்தல் நடைபெற்றது. பிப்ரவரி 10ம் தேதி தொடங்கிய தேர்தல் மார்ச் 7ம் தேதி வரை நடைபெற்றது. 403 தொகுதிகளுக்கு 7 கட்டமாக தேர்தல் நடைபெற்றது. இங்கு மெஜாரிட்டி பெற 202 தொகுதிகளில் வெல்ல வேண்டும்.

உத்தரகாண்டில் ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடைபெற்றது. கடந்த பிப்ரவரி 14ம் தேதி இங்கு ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடைபெற்றது. அங்கு 70 தொகுதிகள் உள்ளன. இங்கு மெஜாரிட்டி பெற 36 தொகுதிகளில் வெற்றிபெற வேண்டும்.

பஞ்சாப்பை பொறுத்தவரை அங்கு சட்டசபை தேர்தல் பிப்ரவரி 20ம் தேதி நடைபெற்றது. பஞ்சாப்பில் 117 இடங்கள் உள்ள நிலையில் அங்கு பெரும்பான்மை பெற 59 இடங்களில் வெல்ல வேண்டும்.

கோவா சட்டசபை தேர்தலை பொறுத்தவரை அங்கு 40 இடங்களில் பிப்ரவரி 14ம் தேதி சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற்றது. அங்கு பெரும்பான்மை பெற 21 இடங்களில் வெற்றிபெற வேண்டும்.

அதேபோல் மணிப்பூரில் பிப்ரவரி 28 மற்றும் மார்ச் 5 ஆகிய தேதிகளில் இரண்டு கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெற்றது. 60 சட்டசபை தொகுதிகள் அங்கு உள்ள நிலையில் 31 இடங்களில் வெற்றிபெற்றால் மெஜாரிட்டி கிடைக்கும். பாஜக, காங்கிரஸ், நாகா பீப்பிள் பார்ட்டி, நாகா பீப்பிள் ப்ரோன்ட் ஆகிய கட்சிகளுக்கு இடையே அங்கு கடும் போட்டி நிலவியது.

பஞ்சாப்: இந்தியா டுடே எக்ஸிட் போல் முடிவுகள்:

ஆம் ஆத்மி : 79-90 இடங்கள்

காங்கிரஸ் 19-31 இடங்கள்

அகாலி தள் 7-11 இடங்கள்

பாஜக கூட்டணி 1-4 இடங்கள்

உத்தரகாண்ட்: நியூஸ் எக்ஸ் எக்ஸிட் போல் முடிவுகள்

காங்கிரஸ் 33-35 இடங்கள்

பாஜக 31-33 இடங்கள்

ஆம் ஆத்மி 0-3 இடங்கள்

இதர கட்சிகள் 0-2 இடங்கள்

உத்தர பிரதேசம் MATRIZE கணிப்புகள்

பாஜக 262 to 277

சமாஜ்வாதி 119 to 134

பகுஜன் சமாஜ் 07 to 15

காங்கிரஸ் 04

English summary

5 states election exit poll: Which party will win in which state? All you need to know about the poll.