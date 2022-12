2 மாதங்களாக குறைஞ்சிக்கிட்ட வந்ததே.. இந்தியாவில் இப்போ மீண்டும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியதா கொரோனா?

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: இந்தியாவில் கடந்த 9 வாரங்களாக கொரோனா பாதிப்பு தொடர்ந்து சரிந்து வந்த நிலையில், தற்போது 11 சதவீதம் அளவுக்கு தொற்று பாதிப்பு எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. இந்தியாவில் கொரோனாவின் மாறுபாடு அடைந்த வைரஸ் பரவியதற்கான அறிகுறிதான் இது என்பதை தற்போதே சொல்லிவிட முடியாது என்று மருத்துவ நிபுணர்கள் விளக்கம் அளித்துள்ளனர்.

சீனாவில் கொத்து கொத்தாக பரவி வரும் கொரோனா வைரசால் அந்த நாடு கடும் பாதிப்பை சந்தித்துள்ளது.

கைவிட்ட சீன மருந்துகள்! அமெரிக்க வேக்சின் பக்கம் திரும்பிய சீனா.. கையை பிசையும் ஜின்பிங் அரசு

கொரோனா முதன் முதலாக பரவிய போது அதை நாங்கள் பரவ விடாமல் கட்டுப்படுத்திவிட்டோம் என்று சொல்லி வந்த சீனா, தற்போது பரவி வரும் ஒமிக்ரானின் மாறுபாடு அடைந்த பிஎப் 7 வகை கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் நிலைகுலைந்துள்ளது.

English summary

While the number of corona cases in India has been declining for the past 9 weeks, now the number of cases has increased by 11 percent. Medical experts have explained that it is not immediately possible to say that this is a sign of the spread of a variant of the corona virus in India.