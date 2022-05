மொத்த சுமையும் எங்களுக்கு தான்.. பெட்ரோல், டீசல் வரி குறைப்பு பற்றி நிர்மலா சீதாராமன் விளக்கம்

Delhi

டெல்லி: பெட்ரோல், டீசல் மீதான கலால்வரி குறைப்பின் மொத்த சுமையும் மத்திய அரசு தான் என எதிர்க்கட்சிகளின் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் தொடர்ச்சியா பெட்ரோல், டீசல் விலைகள் உயர்த்தப்பட்டு வந்தன. இதனால் பெட்ரோல், டீசல் விலை ரூ.100யை கடந்தது. இதனால் மக்கள் பெரிதும் சிரமத்தை சந்தித்து வந்தனர். இந்நிலையில் வரி குறைப்பு செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகள் எழுந்தன.

குறிப்பாக பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வுக்கு மத்திய, மாநில அரசுகள் விதிக்கும் வரிகள் தான் காரணம் என மக்கள் கூறினர். இந்நிலையில் மத்திய அரசு கடந்த நவம்பர் மாதம் பெட்ரோல் மீதான வரியை லிட்டருக்கு ரூ.5ம், டீசல் மீதான வரியை ரூ.10-ம் குறைத்தது.

மேலும் மாநில அரசுகளும் உள்ளூர் வரியை குறைக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசு கேட்டுக்கொண்டது. இதையடுத்து பாஜக ஆளும் மாநிலங்களில் வரிகள் குறைக்கப்பட்டது. இதனால் குறிப்பிட்ட மாநிலங்களில் பெட்ரோல், டீசல் விலைகள் குறைந்தன. அதன்பிறகு ஐந்து மாநில தேர்தலுக்கு பின் மீண்டும் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர தொடங்கியது.

இந்த நிலையில் மத்திய அரசு நேற்று அதிரடியாக பெட்ரோல், டீசல் மீதான கலால் வரியை குறைத்தது. பெட்ரோல் லிட்டருக்கு ரூ.8 மற்றும் டீசல் லிட்டருக்கு ரூ.6 குறைக்கப்பட்டது. இதனால் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.9.50ம், டீசல் விலை லிட்டருக்குரூ.7ம் குறைந்துள்ளது.

இதை மத்திய நிதி மந்திரி நிர்மலா சீதாராமன் டுவிட்டர் பதிவில் தெரிவித்துள்ளார். அதோடு உஜ்வாலா கியாஸ் சிலிண்டர் மானியம் ஏழைப்பெண்களுக்கான 'பிரதம மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனா' திட்டத்தின் கீழான சமையல் கியாஸ் சிலிண்டருக்கு ரூ.200 மானியம் வழங்குவதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில் மத்திய அரசானது பொதுமக்களை ஏமாற்றுகிறது. செஸ் வரியை குறைக்காமல் மாநிலங்கள் பங்கீட்டு கொள்ளும் கலால்வரியை குறைத்துள்ளது. இதனால் ஏற்படும் இழப்பு மாநிலங்களுக்கும் சேரும் என எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம்சாட்ட துவங்கினர்.

இதற்கு மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று விளக்கம் அளித்துள்ளார். இதுபற்றி அவர் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் கூறியுள்ளாதாவது: பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெட்ரோல், டீசல் மீதான கலால்வரியை குறைக்க கூறினார். இதையடுத்து வரி குறைப்பு செய்து அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது. தற்போது இதுபற்றி விமர்சனங்களும், மதிப்பீடுகளும் எழுந்துள்ளன. இதுபற்றி சில உண்மைகளை பகிர்கிறேன். அடிப்படை கலால் வரி (BED), சிறப்பு கூடுதல் கலால் வரி (SAED), சாலை மற்றும் உள்கட்டமைப்பு செஸ் (RIC) மற்றும் வேளாண்மை மற்றும் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு செஸ் (AIDC) ஆகியவை இணைந்தது தான் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் மீதான கலால் வரியை உருவாக்குகின்றன.

இதில் அடிப்படை கலால்வரி மட்டும் மாநிலங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடியது. மற்ற 3 வரிகளும் பகிர முடியாதவையாகும். தற்போது பெட்ரோல் மீது லிட்டருக்கு ரூ.8, மற்றும் டீசல் மீது ரூ.6 கலால்வரி குறைப்பு என்பதுமுற்றிலுமாக சாலை மற்றும் உள்கட்டமைப்பு செஸ்ஸில் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதேபோல் கடைசியாக நவம்பர் 2021ல் கலால் வரி குறைப்பின் மூலம் பெட்ரோல் லிட்டருக்கு ரூ.5 மற்றும் டீசல் லிட்டருக்கு 10 குறைக்கப்பட்டது. இதுவும் சாலை மற்றும் உள்கட்டமைப்பு செஸ்ஸில் தான் செய்யப்பட்டது.

இதன்மூலம் மாநிலங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய அடிப்படை கலால்வரியில் கை வைக்கப்படவில்லை. மத்திய அரசு மேற்கொண்ட இந்த 2 கலால் வரிக்குறைப்புகளின் முழுச்சுமையும் மத்திய அரசால் தான் ஏற்கப்படுகிறது'' என கூறியுள்ளார்.

