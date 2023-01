காலனியாதிக்க மனோபாவம்.. பிரதமர் மோடி குறித்த பிபிசி ஆவணப்படம்.. கடுமையாக சாடிய மத்திய அரசு

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: பிரதமர் மோடி குறித்த பிபிசி ஆவணப்படத்திற்கு மத்திய அரசு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது. ஒரு தலைபட்சமான இந்த ஆவணப்படம் காலனியாதிக்க மனோபாவம் இன்னமும் நீடிப்பதை காட்டுகிறது. இது கண்ணியாமனது இல்லை என்று மத்திய அரசு கடும் விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளது.

குஜராத்தில் கடந்த 2002-ஆம் ஆண்டு வெடித்த கலவரம் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

குஜராத்தில் அப்போது முதல்வராக இருந்த நரேந்திர மோடி கலவரத்தைத் தடுக்க முறையான பாதுகாப்பு நடவடிக்கை எதுவும் எடுக்கப்படவில்லை என குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.

English summary

The central government has strongly opposed the BBC documentary on Prime Minister Modi. This groundbreaking documentary shows that colonial attitudes still persist. The central government has strongly criticized that it is not dignified.