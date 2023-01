காங்கிரஸ் போடும் அச்சாரம்.. விடாமல் மீண்டும் "தூது"! கெஜ்ரிவால், ஜெகன் வேண்டாமா? என்ன காரணம்?

Delhi

oi-Vignesh Selvaraj

டெல்லி : காங்கிரஸ் கட்சியின் எம்.பி ராகுல் காந்தி, பாரத் ஜோடோ யாத்ரா எனும் பெயரில் இந்தியா முழுவதும் நடைபயணம் மேற்கொண்டு வரும் நிலையில், வரும் ஜனவரி 30ஆம் தேதி ஸ்ரீநகரில் நடைபெறும் நிறைவு விழாவில் பங்கேற்க 21 கட்சிகளுக்கு காங்கிரஸ் தலைவர் கார்கே அழைப்பு விடுத்துள்ளார். எனினும், அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலின் ஆம் ஆத்மி கட்சி, ஜெகன் மோகன் ரெட்டியின் ஒய்.எஸ்.ஆர். காங்கிரஸ் கட்சி ஆகிய கட்சிகளுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படவில்லை.

கடந்த செப்டம்பர் 7ஆம் தேதியன்று தமிழ்நாட்டில் தொடங்கிய ராகுலின் இந்த ஒற்றுமைக்கான நடைப்பயணம் கேரளா, ஆந்திரா, மகாராஷ்டிரா, ராஜஸ்தான் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களைக் கடந்து டெல்லி வழியாக தற்போது பஞ்சாப்பை எட்டியுள்ளது.

ஜனவரி 30ஆம் தேதி காஷ்மீர் தலைநகர் ஸ்ரீநகரில் ஒற்றுமைப் பயண யாத்திரை நிறைவடையும் நிலையில், பாதயாத்திரை நிறைவு விழாவில் பங்கேற்க வருமாறு ஒருமித்த கருத்து கொண்ட திமுக உள்ளிட்ட 21 அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்களுக்கு காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜூன கார்கே அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

English summary

While Congress MP Rahul Gandhi is walking across India in the name of Bharat Jodo Yatra, Congress leader Kharge has invited 21 parties to participate in the closing ceremony to be held in Srinagar on January 30. Arvind Kejriwal's Aam Aadmi Party, Jagan Mohan Reddy's YSR The Congress Party was not invited.