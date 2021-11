18 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசி.. அமெரிக்காவிடம் அனுமதி கேட்கும் கோவாக்சின்

Delhi

புதுடெல்லி: பாரத் பயோடெக் நிறுவனத்தின் அமெரிக்க கூட்டு நிறுவனமான Ocugen, 18 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கான Covaxin இன் அவசரகால பயன்பாட்டு அங்கீகாரத்தை அமெரிக்க உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாகத்திடம் (FDA) கேட்டுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.

அமெரிக்க உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாகத்திடம் (எஃப்.டி.ஏ) எங்கள் பங்குதாரரான ஓகுஜென் மூலம், கொரோனா தடுப்பூசிகளுக்கான அங்கீகாரத்தை கேட்டுள்லோம் என்று, பாரத் பயோடெக்கின் மருத்துவ முன்னணி டாக்டர் ரேச்சஸ் எல்லா ட்வீட் செய்துள்ளார்.

நவம்பர் 3ம் தேதியான புதன்கிழமை, இந்தியாவிற்கு தீபாவளி ஒரு நாள் முன்னதாகவே வந்தது என்று கூற முடியும். ஏனெனில், உலக சுகாதார அமைப்பு (WHO) பாரத் பயோடெக்கின் கோவிட்-19 தடுப்பூசியான கோவாக்சினுக்கான அவசரகால பயன்பாட்டுப் பயன்பாட்டுக்கு (EUL) அனுமதி வழங்கியது.

தொழில்நுட்ப ஆலோசனையின் பரிந்துரையின் பேரில் இந்த ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. அவசரகால பயன்பாட்டுப் பட்டியலுக்கான (TAG-EUL) குழு (TAG) அவசரகால பயன்பாட்டிற்காக கொரோனா தடுப்பூசியை பட்டியலிடலாமா என்பது குறித்து WHO க்கு பரிந்துரைகளை வழங்குகிறது. அது கோவாக்சினுக்கு அனுமதி வழங்க பரிந்துரைத்திருந்தது. அதன்பேரில் உலக சுகாதார அமைப்பு அனுமதியை வழங்கியது.

பாரத் பயோடெக்கின் கோவாக்சின் மற்றும் அஸ்ட்ராஜெனெகா மற்றும் சீரம் இன்ஸ்டிட்யூட்டின் கோவிஷீல்ட் ஆகியவை இந்தியாவில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் இரண்டு தடுப்பூசிகளாக உள்ளன. கோவாக்சினுக்கு WHO ஒப்புதல் கிடைத்துள்ளதை வரவேற்று மத்திய சுகாதார அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா மகிழ்ச்சி தெரிவித்தார்.

உலக சுகாதார அமைப்பின் அங்கீகாரத்தால், இனி இந்தத் தடுப்பூசியை செலுத்திக் கொண்டு ஐரோப்பிய பிராந்தியங்களுக்குச் செல்வோருக்கு எவ்விதமான பயணத் தடையும் இருக்காது. இதனால், மாணவர்கள், வர்த்தகர்கள் பெரிதும் பலனடைவார்கள் என்று கூறப்படுகிறது.

கோவாக்சின் போட்டு இருக்கீங்களா?? வந்தது சூப்பர் நியூஸ்.. இனியாவது உலக நாடுகளின் நிலைப்பாடு மாறுமா

இதுபற்றி அவர் கூறுகையில் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட கோவாக்சின் அவசரகால பயன்பாட்டுப் பட்டியலுக்கு (EUL) உலக சுகாதார அமைப்பு அனுமதி அளித்துள்ளது. இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில், ICMR மற்றும் Bharat Biotech (Covaxin உற்பத்தியாளர்) விஞ்ஞானிகளை நான் வாழ்த்துகிறேன்." என்று அவர் தெரிவித்திருந்தார்.

இதற்கிடையில், அமெரிக்காவில் இதுவரை, 18 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு ஃபைசர் நிறுவனத்தின் தடுப்பூசிகளுக்கு மட்டுமே அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. அமெரிக்காவில் குழந்தைகளுக்கான அவசரகால பயன்பாட்டு அங்கீகாரத்தை கோவாக்சின் கேட்டுள்ளது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

இந்தியாவில் உள்ள 2 வயது முதல் 18 வயதுள்ள பிரிவினருக்கு பாரத் பயோடெக் நிறுவனம் தயாரித்த கோவாக்சின் தடுப்பூசியைப் பயன்படுத்த வல்லுநர்கள் குழு பரிந்துரைத்துள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியிருந்தன. கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில், ஜைடஸ் கெடிலா நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கான 3 டோஸ்கள் கொண்ட ஜைகோவ்-டி மருந்துக்கு இந்தியாவில் அனுமதியளிக்கப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

