கருப்பு பணத்தை வெள்ளையாக்கவே பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை - புயலைக் கிளப்பும் ப.சிதம்பரம்

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி: சிலர் வைத்திருந்த கருப்பு பணத்தை சட்டப்பூர்வமாக வெள்ளையாக்கவே பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கைக்கு பிரதமர் நரேந்திரமோடி தலைமையிலான அரசால் அனுமதியளிக்கப்பட்டது என காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும், முன்னாள் நிதியமைச்சருமான ப.சிதம்பரம் ட்விட்டரில் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

முன்னாள் நிதி அமைச்சரும் காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவருமான சிதம்பரம் தொடர்ந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான பாஜக அரசு தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் விமர்சித்து வருகிறார். கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு பாஜக ஆட்சியில் அதிகரித்து வரும் பணவீக்கம் வேலையின்மை குறித்து தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்திருந்தார் ப. சிதம்பரம்.

மோடி அரசின் ஆண்டு முடிவு பரிசுகளை என்ஜாய் செய்யுங்கள் என கிண்டல் அடித்ததோடு, மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்கள் ஐஐடி மற்றும் ஐஐஎம்களில் 10 ஆயிரம் ஆசிரியர் பணியிடங்கள் காலியாக இருப்பதைக் குறித்து மோடி அரசாங்கத்தின் மற்றொரு மற்றொரு ஆண்டு இறுதி பரிசு என குறிப்பிட்டிருந்தார்.

English summary

Senior Congress leader and former finance minister P. Chidambaram has taken to Twitter to criticize Prime Minister Narendra Modi-led government for allowing the devaluation to launder black money held by some.