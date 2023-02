Flashback: வணக்கம் சொல்ல வேண்டியிருக்கும்.. வர மறுத்த முஷாரப்.. ஆக்ராவில் நடந்த பேச்சுவார்த்தை!

இந்தியாவின் அப்போதைய பிரதமர் வாஜ்பாய்க்கு வணக்கம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும் என்பதற்காக சந்திப்பை தவிர்த்த பர்வேஸ் முஷாரப் பின்னாட்களில், வாஜ்பாயுடன் தானாக முன்வந்து கைலுக்கினார்.

டெல்லி : பாகிஸ்தான் முன்னாள் அதிபர் பர்வேஸ் முஷாரப் இன்று காலமானார். இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையே மோதல் நிகழ்ந்து வந்த நிலையில், 2001ல் முஷாரப் - வாஜ்பாய் இடையேயான பேச்சுவார்த்தை முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. 2002ல் பிராந்திய உச்சி மாநாட்டில், வாஜ்பாயுடன் தானாக முன்வந்து கைகுலுக்கினார் பர்வேஸ் முஷாரப்.

காஷ்மீர் பிரச்சனை உள்ளிட்ட பல பிரச்சனைகள் குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த இந்தியா வருமாறு பாகிஸ்தானின் ராணுவ ஆட்சியாளரப் பர்வேஸ் முஷாரப்புக்கு பிரதமர் வாஜ்பாய் அழைப்பு விடுத்திருந்தார்.

அதைஏற்று டெல்லி ஆக்ராவில் இரு நாட்டு தலைவர்களின் சந்திப்பு நடைபெற்றது. இந்தப் பேச்சுவார்த்தை தோல்வி அடைந்தாலும், அதன் பிறகு இரு நாடுகளுக்கு இடையே நல்லுறவு ஏற்படுவதற்கு இந்தப் பேச்சுவார்த்தை நிகழ்வும் ஒரு காரணமாக அமைந்தது.

