"ஸ்கேன் செய்தால் போதும்.." கேஸ் சிலிண்டர்களில் வரும் QR கோட்கள்.. மத்திய அரசு அதிரடி! ஏன் முக்கியம்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்தியாவில் வீடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் கேஸ் சிலிண்டர்களில் புதிய முறையைப் பின்பற்றுவது குறித்து அரசு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டு உள்ளது.

பல வெளிநாடுகளில் பைப் லைன் மூலம் கேஸ் சப்ளை செய்யப்பட்டாலும் கூட இந்தியாவில் இன்னுமே பெரும்பாலும் சிலிண்டர் மூலம் கேஸ் சப்ளை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

வீடுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் கேஸ் சிலிண்டர் தனியாக மானியத்துடனும், வணிக ரீதியில் பயன்படுத்தப்படும் கேஸ் சிலிண்டர்கள் தனியாகவும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

7-வது மாதம்! வணிக பயன்பாட்டுக்கான கேஸ் சிலிண்டர் விலை குறைப்பு.. தற்போதைய விலை நிலவரம் என்ன?

English summary

LPG cylinders will soon come with QR codes that will help regulate the domestic cylinders: Union petroleum minister Hardeep Singh Puri about Gas cylinders with QR codes.