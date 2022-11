கல்வான் விவகாரம்.. நடிகர் பிரகாஷ் ராஜை தொடர்ந்து சீனில் வந்த நடிகை நக்மா.. பாஜக மீது கடும் தாக்கு

Delhi

டெல்லி: ‛கல்வான் அழைக்கிறது' என நடிகை ரிச்சா சத்தாவின் பதிவு பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில் எதிர்ப்பு தெரிவித்த நடிகர் அக்சய் குமாரை, நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் விமர்சனம் செய்துள்ளார். இந்த விவகாரத்தில் தற்போது நடிகையும், காங்கிரஸ் கட்சியை சேரந்தவருமான நக்மா சீனில் வந்து பரபர கருத்து தெரிவித்து விவாதத்தை இன்னும் சூடாக்கி உள்ளார்.

இந்திய திரையுலகில் தற்போது ஒரு பெரிய விவாதம் போய் கொண்டிருக்கிறது. இந்திய ராணுவத்தின் தகவல் ஒன்றை வைத்து கிளம்பிய இந்த விவாதம் நாள்தோறும் தீவிரமடைந்து வருகிறது. தற்போது இந்த விவாதம் என்பது அரசியல் களத்திலும் எதிரொலிக்க தொடங்கி உள்ளது.

நடிகை ரிச்சா சத்தா, நடிகர்கள் அக்சய் குமார், பிரகாஷ் ராஜ் ஆகியோர் இடையே நடந்த இந்த விவாதத்தில் தற்போது நடிகையும் அரசியல் வாதியுமான நக்மா இணைந்துள்ளார். அப்படி என்ன நடந்தது? எதுபற்றிய விவாதம்? எங்கிருந்து துவங்கியது? என்பது பற்றிய முழுவிபரம் வருமாறு:

கல்வான் பள்ளத்தாக்கில் உயிரிழந்த தமிழக வீரர் பழனிக்கு வீர் சக்ரா விருது - நன்றி சொன்ன மனைவி

English summary

Actor Prakash Raj criticized actor Akshay Kumar who protested against actress Richa Chatta's post saying 'Kalwan is calling'. In this context, if the army is ready to rescue Pakistan-occupied Kashmir, why is the central BJP government preventing it? Actor turned politician Nagma raises question.