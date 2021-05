தடுப்பூசிக்கு எதிராக பிரசாரம்- ராம்தேவ் மீது தேசதுரோக வழக்கு கோரும் இந்திய மருத்துவ சங்கம்

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: கொரோனா தடுப்பூசிக்கு எதிராக பொய்யான அவதூறான பிரசாரங்கள் செய்து வரும் பாபா ராம்தேவ் மீது தேசதுரோக சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் மோடிக்கு இந்திய மருத்துவர் சங்கம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது.

உலக நாடுகளிலேயே கொரோனா 2-வது அலையால் இந்தியாதான் மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனைத் தடுக்கும் வகையில் நாடு முழுவதும் கொரோனா தடுப்பூசிகள் போடப்படுவதை மத்திய, மாநில அரசுகள் விரைந்து முன்னெடுத்து வருகின்றன.

English summary

The Indian Medical Association has demanded PM Modi Should take action under sedition law against Baba Ramdev for misinformation campaign on Covid 19 vaccination.