இந்தியாவில் சிறார்களுக்கு வேக்சின் எப்போது..18+க்கு கூடுதலாக பூஸ்டர் டோஸ் செலுத்த முடிவு? பரபர தகவல்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்தியாவில் 18 வயதுக்குக் குறைவான சிறார்களுக்கு கொரோனா வேக்சின் செலுத்துவது குறித்தும் பொதுமக்களுக்கு பூஸ்டர் டோஸ் போடுவது குறித்தும் இன்னும் 2 வாரங்களில் இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும் எனத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கொரோனாவை இன்னும் எந்தவொரு நாடும் முழுமையாகக் கட்டுக்குள் கொண்டு வரவில்லை. இருப்பினும், சில நாடுகள் சிறப்பான வேக்சின் பணிகள் மூலம் வைரஸ் பாதிப்பைக் குறைத்துள்ளன.

தற்போதைய சூழலில் தடுப்பூசி மட்டுமே கொரோனாவுக்கு எதிரான பேராயுதமாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்தியாவில் கடந்த ஜனவரி மாதம் வேக்சின் பணிகள் தொடங்கப்பட்ட நிலையில், இதுவரை 100 கோடிக்கும் அதிகமானோருக்கு வேக்சின் போடப்பட்டுள்ளது.

English summary

Corona vaccination for children is among several important points to be discussed at a meeting of the government. Booster dose in India.