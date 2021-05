"இந்திய வகை கொரோனா" என அழைப்பது தவறு.. WHO அப்படி சொல்லவே இல்லை.. மத்திய சுகாதாரத்துறை விளக்கம்!

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவில் பரவி வரும் B.1.617 வகை கொரோனா வைரஸை, இந்திய வகை கொரோனா என்று அழைப்பது தவறு என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது. உலக சுகாதார மையம் இந்த B.1.617 வகையை "இந்திய வகை கொரோனா" என்று எங்கும் குறிப்பிடவில்லை என்றும் மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது.

உலகம் முழுக்க பரவி வரும் கொரோனா வைரஸ் பல நூறு முறை மியூட்டேட் ஆகியுள்ளது. அதாவது கொரோனா வைரஸ் ஒருவரிடம் இருந்து இன்னொருவருக்கு செல்லும் போது அதன் எம்ஆர்என்ஏ தொடங்கி பல விஷயங்களில் ஏற்படும் சிறு சிறு மாற்றங்கள் மியூட்டேட் என்று அழைக்கப்படும்.

கொரோனா வைரஸ் இப்படி உருமாற்றம் அடையும் நேரங்களில் அது அதிக ஆபத்து கொண்டதாக மாற வாய்ப்புள்ளது. பிரிட்டனில் பரவி வந்த கொரோனா வகை மிக மோசமாக இருந்தது.

English summary

Indian Variant Covid term has no basis, WHO did not says anything like that in their report says Central Health Ministry.