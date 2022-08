என்னென்ன பண்ணுது பாருங்க.. நெட்டிசன்களை வியக்க வைத்த 'புத்திசாலி பூனை'.. தீயாய் பரவும் வீடியோ!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: பூனை ஒன்று வாட்டர் கூலர் மெஷினில் இருந்து தண்ணீர் குடிக்கும் வீடியோ சமூக வலைத்தளத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது. பூனையின் இந்த புத்திசாலித்தனம் நெட்டிசன்களை வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

இணையத்தில் சுவாரசியம் மிக்க, பிரம்மிப்பூட்டும் வீடியோ உள்ளிட்ட பதிவுகளுக்கு பஞ்சமே இல்லை.

வேலைப்பளுவுக்கு மத்தியிலும், போரிங் டைமிலும் சமூக வலைத்தள பக்கம் தங்கள் பார்வையை திருப்பும் நெட்டிசன்களுக்கு இத்தகைய வீடியோக்களே ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டராக இருக்கிறது.

English summary

A video of a cat drinking water from a water cooler machine is going viral on social media. This intelligence of the cat has amazed the netizens.