சிறுபான்மையினர் விஷயத்தில் கவனம்.. இலங்கை-சீனாவை சுட்டிக்காட்டி இந்தியாவை எச்சரித்த ரகுராம் ராஜன்!

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: சிறுபான்மையினர் விஷயத்தில் இந்தியா கவனமாக செயல்பட வேண்டும் என இலங்கை, சீனா உள்ளிட்ட நாடுகளை சுட்டிக்காட்டி ரிசர்வ் வங்கி முன்னாள் ஆளுநர் ரகுராம் ராஜன் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

இந்தியாவில் பணவீக்கம் அதிகரித்து வருவதாகவும், இந்தியா எதிர்க்காலத்தில் இலங்கை, பாகிஸ்தான் போன்று பொருளாதார நெருக்கடியை சந்திக்க நேரிடும் என்று எதிர்க்கட்சிகள் குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளன.

இதனை மத்திய அரசு மறுத்துள்ளது. இதுதொடர்பாக நேற்று முன்தினம் நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் விளக்கம் அளித்தார். அதில் இந்தியாவின் பொருளாதாரம் மந்த நிலைக்கு செல்லும் என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை என கூறினார்.

சிறுபான்மை மக்கள் மீதான தாக்குதல்.. இந்தியாவை பிளவுபடுத்தும்.. எச்சரிக்கும் ரகுராம் ராஜன்!

English summary

Former Reserve Bank Governor Raghuram Rajan has warned that India should act carefully in the case of minorities, pointing to countries like Sri Lanka and China.