குரங்கு அம்மை பரவலால் அச்சம்.. ஹைஅலர்ட் மோடில் டெல்லி, கேரளா மாநிலங்கள்! தடுப்பு நடவடிக்கை தீவிரம்!

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்தியாவில் குரங்கு அம்மை பரவி வரும் நிலையில் டெல்லி, கேரளா மாநிலங்கள் ஹைஅலர்ட்டில் உள்ளன. டெல்லி, கேரளாவில் காய்ச்சல் உள்ளிட்ட குரங்கு அம்மை அறிகுறி உள்ளவர்கள் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி தனிமைப்படுத்தப்பட உள்ளனர்.

இந்தியாவிலும் குரங்கு அம்மை நோய் பரவ துவங்கி உள்ளது. டெல்லியில் ஒருவர், கேரளாவில் மூவர் என மொத்தம் 4 பேர் குரங்கு அம்மையால் பாதிக்கப்பட்டு தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

இவர்களை டாக்டர்கள் கண்காணித்து சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் தான் வெளிநாடுகளில் இருந்து இந்தியா வரும் பயணிகளிடம் பரிசோதனை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

ஓரினச் சேர்க்கையால் பரவும் குரங்கு அம்மை? உண்மை என்ன? அறிகுறிகள் என்னென்ன? முழுமையான தகவல்கள் இதோ!

English summary

The states of Delhi and Kerala are on high alert due to the spread of monkey measles in India. In Delhi and Kerala, people with symptoms of monkey measles including fever will be immediately sent to the hospital and quarantined.