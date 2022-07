ராஜபக்சக்களும் ரணிலும் ஒன்னு தான்! இலங்கை பிரச்சினை இப்போதைக்கு முடியாது போல! ப.சிதம்பரம் பளீர்!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : இலங்கையில் புதிய அதிபராக ரணில் விக்கிரமசிங்கே தேர்தெடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இலங்கையின் அதிபராக ரணில் விக்ரமசிங்கே தேர்வு செய்யப்பட்டிருந்தாலும் போராட்டங்கள் முடிவுக்கு வராது என மத்திய முன்னாள் நிதியமைச்சர் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவருமான ப.சிதம்பரம் ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்.

இலங்கையில் நிலவும் கடுமையான பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக மக்கள் போராட்டம் வெடித்ததை எடுத்து அந்நாட்டின் அதிபரான கோத்தபய ராஜபக்சே கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு பதவியை ராஜினாமா செய்தார்.

இதையடுத்து நாட்டின் இடைக்கால அதிபராக ரனில் விக்ரமசிங்கே பதவியேற்றார். இதனைத் தொடர்ந்து புதிய அதிபருக்கான தேர்தல் நடைபெற்ற நிலையில் இடைக்கால அதிபரும் ஐக்கிய தேசியக் கட்சித் தலைவருமான ரணில் விக்ரம் சிங்கே உள்ளிட்ட மூவர் களம் கண்டனர். இந்த தேர்தலில் ரணில் விக்கிரமசிங்க 144 வாக்குகள் பெற்று இலங்கையின் அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.

English summary

While Ranil Wickremesinghe has been elected as the new president of Sri Lanka, the protests will not end even if Ranil Wickremesinghe has been elected as the president of Sri Lanka, former central finance minister and senior Congress leader P. Chidambaram has posted on Twitter.