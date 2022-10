பிஎப்ஐ தடை.. உபா தீர்ப்பாய அதிகாரியாக நீதிபதி தினேஷ் குமாரை நியமித்த மத்திய அரசு.. யார் இவர்?

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்தியாவில் 5 ஆண்டு வரை பாப்புலர் ப்ரண்ட் ஆப் இந்தியா அமைப்புக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அதுதொடர்பான விசாரணையை மேற்கொள்ளும் உபா தீர்ப்பாயத்தின் விசாரணை அதிகாரியாக டெல்லி உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி தினேஷ் குமார் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

இந்தியாவில் பாப்புலர் ப்ரண்ட் ஆப் இந்தியா அமைப்புக்கு மத்திய அரசு தடை விதிக்க உள்ளதாக சமீப காலமாக தகவல்கள் வெளியாகி வந்தன. இதற்கு கடும் எதிர்ப்புகள் கிளம்பின

இந்நிலையில் கடந்த மாதம் 22ம் தேதி திடீரென்று என்ஐஏ, அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் தமிழ்நாடு, கேரளா, கர்நாடகா உள்பட மொத்தம் 15 மாநிலங்களில் 90க்கும் அதிகமான இடங்களில் சோதனை நடந்தது.

English summary

Delhi High Court Judge Dinesh Kumar has been appointed as the investigating officer of the UAPA Tribunal which will conduct the investigation related to the ban on the Popular Loan of India system in India for up to 5 years.