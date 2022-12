35 துண்டுகளான ஷ்ரத்தா.. காதலன் அப்தாப்பின் "வெறித்தனம்.." சிக்கிய வீடியோ.. சிக்கல்தான்!

Delhi

டெல்லி: டெல்லியை உலுக்கிய ஷர்த்தா கொலை வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள அப்தாப் தற்போது நீதிமன்றக் காவலில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த வழக்கில் முக்கிய ஆதாரமாக ஒரு ஆடியோ கிளிப் போலீசாருக்கு கிடைத்துள்ளது. இந்த வழக்கில் முக்கிய ஆவணமாக இது இருக்கும் என்று போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர்.

மகாராஷ்டிரா மாநிலம் வசாய் நகரை சேர்ந்த இளம்பெண் ஷ்ரத்தா. மும்பையில் கால் சென்டரில் பணியாற்றி வந்த ஷர்த்தாவுக்கும் அப்தாப் அமீன் என்ற இளைஞருக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டது.

டெல்லியில் இவர்கள் இருவரும் லிவிங் டுகெதர் முறையில் வசித்து வந்தனர். ஷ்ரத்தா தன்னை திருமணம் செய்து கொள்ளுமாறு வலியுறுத்தியதால், அவரை கொலை செய்த அப்தாப், அந்தக் கொலையை மறைக்க செய்த காரியங்கள் அனைத்தும் கிரைம் திரில்லர் படங்களை மிஞ்சும் அளவுக்கு அமைந்தது. இந்தக் கொலை சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் பரபரப்பாக பேசப்பட்டது.

English summary

Aftab, accused in the Sharda murder case that rocked Delhi, is currently in judicial custody. An audio clip of the fight with Sharaddha has been found by the police as a key evidence in the case. According to the police, this will be a key document in the case.